Открытый Чемпионат города Москвы по боевому развертыванию в "Крылатском" (официальная часть)
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 18:51
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26 августа в КП ОУСЦ "Крылатское" состаялся открытый Чемпионат по боевому развертыванию. 18 команд, состоящих из спасателей, представителей силовых ведомств и добровольческих объединений, приняли участие в городском чемпионате, посвящённом погибшим при исполнении служебного долга хранителям безопасности. На территории Олимпийского учебно-спортивного центра "Крылатское" претендентов на победу ждали состязания по скоростному надеванию защитного обмундирования, развёртыванию линий магистрали, подъёму на учебную башню высотой в 4 этажа, а также умелому обращению с пожарными гидрантами и др. Открытие мероприятия началось после минуты молчания о погибших пожарных и спасателей. Открыли Чемпионат Пётр Бирюков и Илья Денисов.
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