Открытый Чемпионат города Москвы по боевому развертыванию в "Крылатском"

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 18:52

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26 августа в Олимпийском учебно-спортивном центре "Крылатское" Департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы и Главным управлением МЧС России по г. Москве, при поддержке Правительства Москвы состоялся открытый Чемпионат города Москвы по боевому развертыванию. Чемпионат посвящен памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга. Чемпионат Москвы по боевому развертыванию – это одно из самых красочных и захватывающих спортивных событий столичного гарнизона пожарной охраны. При прохождении этапов соревнований участники команд выполняют те же действия, с которыми профессиональные пожарные сталкиваются в своей повседневной работе при тушении пожаров. В программу соревнований включены нормативы по скоростному надеванию боевой одежды пожарного, развертыванию магистральных линий, скоростному подъему при помощи пожарных лестниц на 4-этажную учебную башню, а также работа с водяными стволами. В этом году в Чемпионате приняли участие восемнадцать команд из силовых ведомств, ведомственной охраны, добровольных объединений и образовательных учреждений, в том числе команда Пожарно-спасательного центра Департамента ГОЧСиПБ Правительства Москвы. Гостей мероприятия ждала интересная концертно-развлекательная программа: - мастер-класс по обучению навыкам первой помощи от Центра экстренной психологической помощи: - современная спортивная площадка для занятий воркаутом, где можно будет не только посмотреть на выступление профессионалов, но и принять участие в мастер-классах; - выставочная экспозиция, в которой представлены уникальные коллекционные образцы пожарных ретро-автомобилей и современной пожарно-спасательной техники.