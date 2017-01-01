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Тайский фестиваль 2017 проходит в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:14
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Посольство Королевства Таиланд в России и столичной администрацией Бангкока представляют фестиваль, посвященный аутентичной тайской культуре Thai Fest 2017, который пройдет в Москве 26 и 27 августа на Фестивальной площади парка «Сокольники». Чтобы отметить 120-летие установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом, организаторы праздника приглашают всех желающих отдохнуть и насладиться прикосновением «Тайнесс».

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