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Молния на Урале в городе Кыштым

Автор:
Илья Сидоров
Дата публикации:
19:16
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Молния в городе Кыштым.

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