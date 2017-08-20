Семейный фестиваль Burda Fest прошел в «Сокольниках»

Автор: Uwis Дата публикации: 26.08 22:48

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Burda Fest — это городской фестиваль для всей семьи, где в одном месте и в одно время гостей ждут увлекательный квест, Модный квартал, Аллея селфи-фото, Автогородок, Гигантская стройка, Детский квартал, Улица красоты и здоровья, Техно-зона для мужчин, Творческий переулок, где каждый сможет сделать что-то важное и нужное не только для себя, но и для других, инсталляции и фотозоны, площадь Музыки с концертной программой.