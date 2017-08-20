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В Колпино состоялся традиционный, пятый, велопробег, приуроченный к Дню Государственного флага России

Автор:
paula_m
Дата публикации:
26.08 22:47
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Сегодня, 26 августа 2017 года, в Колпино состоялся традиционный, пятый, велопробег, приуроченный к Дню Государственного флага России. Мероприятие организованно МО г. Колпино и администрацией Колпинского района. Во главе колонны, не своём железном коне, Глава Колпинского района Анатолий Повелий. Участники в белых, синих, и красных футболках, выстроились в шеренгу Российского триколора. В 13.00 был дан старт, маршрут прошёл по живописным улицам города Колпино. КДЦ «Ижорский» – бульвар Свободы – Красная – Большой Ижорский мост – Пролетарская –Танкистов – пр. Ленина – Советский бульвар – КДЦ «Ижорский». Протяженность трассы около 8 км. После окончания разыграли пять сертификатов в спортивный магазин.

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