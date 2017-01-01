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Главная  /  Репортажи  /  Краснопресненская набережная после завершения работ по благоустройству

Краснопресненская набережная после завершения работ по благоустройству

Автор:
Uwis
Дата публикации:
26.08 22:46
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Краснопресненская набережная после завершения работ по благоустройству в рамках программы "Моя улица".

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