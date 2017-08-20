С IV Этнокультурного фестиваля Ленинградской области в Сосновом Бору "Россия - созвучие культур"
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 13:32
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С IV Этнокультурного фестиваля Ленинградской области в Сосновом Бору "Россия - созвучие культур" - небольшой обзор. Темой праздничного шествия были гербы делегаций районов и города Сосновый Бор. Выставки-ярмарки народных промыслов. Выступления на двух площадках этнографических коллективов. Мой город Тихвин представил ВИА "Рыб@ловбэнд". Празднику не стали помехой ни периодический дождь, ни обычный здесь ветер с Финского залива. Организация праздника и обслуживание гостей тоже были на высоком уровне.
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