На Алтуфьевском шоссе автомобиль сбил пешеходов: один из них погиб

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Утром 27 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, у дома 24, автомобиль "Хёндай" на пешеходном переходе сбил женщину с ребёнком. Со слов очевидцев, автомобиль на большой скорости двигался по Алтуфьевскому шоссе в сторону области. Перед перекрёстком для водителей горел красный сигнал светофора. В это время на разрешающий сигнал светофора дорогу начали переходить пешеходы: женщина с ребёнком. Автомобиль налетел на ограждение, сбил пешеходов, после чего вылетел на газон. В результате ДТП женщина скончалась до приезда Скорой помощи, ребёнка 10 лет и водителя автомобиля госпитализировали. О скорости автомобиля также можно судить, как далеко оказалась лежать женщина от перехода. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.