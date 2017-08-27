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Главная  /  Репортажи  /  На Алтуфьевском шоссе автомобиль сбил пешеходов: один из них погиб

На Алтуфьевском шоссе автомобиль сбил пешеходов: один из них погиб

Автор:
Max_019
Дата публикации:
08:55
  • 796
  • 2

Утром 27 августа на северо-востоке столицы произошло ДТП. На Алтуфьевском шоссе, у дома 24, автомобиль "Хёндай" на пешеходном переходе сбил женщину с ребёнком. Со слов очевидцев, автомобиль на большой скорости двигался по Алтуфьевскому шоссе в сторону области. Перед перекрёстком для водителей горел красный сигнал светофора. В это время на разрешающий сигнал светофора дорогу начали переходить пешеходы: женщина с ребёнком. Автомобиль налетел на ограждение, сбил пешеходов, после чего вылетел на газон. В результате ДТП женщина скончалась до приезда Скорой помощи, ребёнка 10 лет и водителя автомобиля госпитализировали. О скорости автомобиля также можно судить, как далеко оказалась лежать женщина от перехода. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ДПС.

  • 796
  • 2

Комментарии (2)

  • Гринфельд Павел
    10:45
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 09:59 http://www.mskagency.ru/materials/2698941 27.08.17
  • Max_019
    11:32
    В 11:30 по М24.
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