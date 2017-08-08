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В Феодосии фуру развернуло на мокрой трассе

Автор:
TrojanMoscow
Дата публикации:
13:40
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Фура начала скользить и складываться на мокрой дороге в районе Феодосии.

  • 25
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