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Главная  /  Репортажи  /  Уничтожение истории: жестокое отношение к памятнику в селе Малый Сурмет в Оренбугской области

Уничтожение истории: жестокое отношение к памятнику в селе Малый Сурмет в Оренбугской области

Автор:
gor1999
Дата публикации:
10:15
  • 6
  • 0

Некому помочь частичке величайшей страницы истории. Бездействие руководства района.

  • 6
  • 0

Комментарии (0)

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