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Аварийное состояние моста в деревне Бретяк в Башкирии

Автор:
4004400
Дата публикации:
10:12
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Аварийное состояние моста в деревне Бретяк в Башкирии.

  • 10
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