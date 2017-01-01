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Главная  /  Репортажи  /  Ко Дню города в Парке Победы уложили новый асфальт и нанесли свежую разметку

Ко Дню города в Парке Победы уложили новый асфальт и нанесли свежую разметку

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:44
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  • 0

Ко Дню города в Парке Победы уложили новый асфальт и нанесли свежую разметку.

  • 15
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