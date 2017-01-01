В центре города Комсомльск-на-Амуре разрушается дом

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В городе Комсомольск-на-Амере, на улице Пендрие дом 9, уже больше 15 лет стоит заброшенный и полуразрушеный дом. В нем живут собаки, собираеться мусор, крысы бегают. Оградительные заборы иногда ставят, но в скорости их разбирают. Дети имеют свободный доступ. Страшно смотреть на это безобразие. Неужели нужно ждать когда произойдет трагедия , чтобы навели порядок на этой территории.