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В центре города Комсомльск-на-Амуре разрушается дом

Автор:
Elena_em18
Дата публикации:
10:10
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В городе Комсомольск-на-Амере, на улице Пендрие дом 9, уже больше 15 лет стоит заброшенный и полуразрушеный дом. В нем живут собаки, собираеться мусор, крысы бегают. Оградительные заборы иногда ставят, но в скорости их разбирают. Дети имеют свободный доступ. Страшно смотреть на это безобразие. Неужели нужно ждать когда произойдет трагедия , чтобы навели порядок на этой территории.

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