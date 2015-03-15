Скейт-фестиваль «Кубок зверя» проходит в парке Садовники на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 16:47

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В парке Садовники проходит скейт-фестиваль «Кубок зверя». В течение дня зрители наблюдают выступления райдеров команды «Юнион». Егор Кальдиков покажет «Лучшую дорожку», Дмитрий Флин и Роман Иванов — «Лучший трюк», а Эмин Алиев — «Game of skate». Также в программе мероприятия гонка на пластбордах, «Кубок зверя» неПРО, «Кубок зверя» ПРО. Участники скейт-феста разыграют три призовых места. Победитель фестиваля получит дережный приз в размере 90 тысяч рублей.