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Главная  /  Репортажи  /  Скейт-фестиваль «Кубок зверя» проходит в парке Садовники на юге Москвы

Скейт-фестиваль «Кубок зверя» проходит в парке Садовники на юге Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:47
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В парке Садовники проходит скейт-фестиваль «Кубок зверя». В течение дня зрители наблюдают выступления райдеров команды «Юнион». Егор Кальдиков покажет «Лучшую дорожку», Дмитрий Флин и Роман Иванов — «Лучший трюк», а Эмин Алиев — «Game of skate». Также в программе мероприятия гонка на пластбордах, «Кубок зверя» неПРО, «Кубок зверя» ПРО. Участники скейт-феста разыграют три призовых места. Победитель фестиваля получит дережный приз в размере 90 тысяч рублей.

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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    18:16
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 18:09 http://www.mskagency.ru/materials/2698987 27.08.17
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