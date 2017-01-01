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Эко-фестиваль «День леопарда» проходит в парке «Красная Пресня»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:59
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В парке Красная Пресня» впервые проходит эко-фестиваль «День леопарда», организованный по инициативе АНО «Дальневосточные леопарды» при поддержке Правительства Москвы. Цель фестиваля - познакомить гостей с самой редкой кошкой в мире - дальневосточным леопардом, популяция которого ещё несколько лет назад была на грани исчезновения и составляла всего 30 особей. Усилиями специалистов и неравнодушных людей за последние годы она была увеличена более чем в 2 раза, но всё ещё находится под угрозой. Фестиваль даст возможность москвичам и гостям столицы узнать больше о деятельности российских заповедников, и привлечёт внимание посетителей к вопросам экологии, охраны окружающей среды, бережного отношения к природе и здорового образа жизни. Во время церемонии открытия зрители в прямом эфире познакомились со знаменитым дальневосточным леопардом Николаем, который 2 года назад был спасён из браконьерского капкана. Раны были очень серьёзными, что оставаться в дикой природе леопард не мог и был заботливо помещён в питомник Московского зоопарка. Для маленьких гостей на фестивале создан целый Детский эко-мир с большим количеством познавательных игр, мастер-классов, весёлой анимационной программой и мини-дискотекой. Интервью: Антон Кульбачевский - руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Елена Гангало - генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды».

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