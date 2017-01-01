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Главная  /  Репортажи  /  Работы по благоустройству "Моя улица 2017" на Ростовской набережной

Работы по благоустройству "Моя улица 2017" на Ростовской набережной

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:17
  • 14
  • 0

На Ростовской набережной и на склоне проходят работу по благоустройству.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

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