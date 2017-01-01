Фестиваль воздушных змеев "Пестрое небо" проходит в Царицыно
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 17:19
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- 35
Последний день ежегодного фестиваля воздушных змеев "Пестрое небо" проходит в Царицыно. В парке на высоком берегу собрались сотни любителей позапускать в небо воздушных змеев и просто горожан, кто хочет хорошо провести время в выходные. Ветреная погода отлично подошла к фестивалю. Организаторы запустили в небо большого кита и других морских обитателей, а также героев мультфильмов.
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