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Фестиваль воздушных змеев "Пестрое небо" проходит в Царицыно

Автор:
denis947
Дата публикации:
17:19
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Последний день ежегодного фестиваля воздушных змеев "Пестрое небо" проходит в Царицыно. В парке на высоком берегу собрались сотни любителей позапускать в небо воздушных змеев и просто горожан, кто хочет хорошо провести время в выходные. Ветреная погода отлично подошла к фестивалю. Организаторы запустили в небо большого кита и других морских обитателей, а также героев мультфильмов.

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