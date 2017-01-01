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Главная  /  Репортажи  /  Мёртвая рыба обнаружена на реке Яуза в Москве

Мёртвая рыба обнаружена на реке Яуза в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
21:30
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В акватории реки Яуза в эти выходные обнаружен крупный замор рыбы. Десятки тушек мертвой рыбы были обнаружены в районе Лефортовского моста у Головинской и Госпитальной набережных. Ещё с несколько десятков рыбы можно было видеть вдоль всей реки как в сторону восточного округа, так и центра. Многочисленные скопления мертвой рыбы особо заметно вдоль береговой линии. Природой данного явления уже предстоит установить соответствующим службам, однако регулярные экологические происшествия на Яузе могут служить логическим финалом загрязнения фауны. Только за август 2017 года специализированные службы устанавливали причину несанкционированного сброса пластиковых бутылок, которые в большом количестве были обнаружены в районе Красноказарменной набережной (См.тут: https://www.mreporter.ru/reports/191112), затем светло-рыжие фракции с ощутимым запахом горюче-смазочных материалов были замечены в районе Госпитальной набережной (См. тут: https://www.mreporter.ru/reports/192003), ну а сегодня как ожидаемый результат всего перечисленного в шлейфе бензиновых пятен наблюдалось большое скопление мертвой рыбы. Стоит отметить, что и сам факт обнаружения мертвой рыбы в данных местах уже не носит единичный случай. Буквально несколько недель назад в районе шлюза на набережной Академика Туполева специалистами был зафиксирован данный инцидент с замором рыбы. Известно, что данным фактом заинтересовался следственный комитет, по результатам проверки которого ожидается соответствующее процессуальное решение. Ну а пока различные структуры решают и устанавливают причины приведшие к данным последствиям, факт замора рыбы в акватории реки Яуза установлен уже вторично.

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