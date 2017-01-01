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Второй день ЧП в Мулловке Ульяновской области привели к массовой гибели рыбы в пруду "Красотка"

Автор:
Vasily73reg
Дата публикации:
10:10
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Второй день экологической катастрофы в поселке Мулловка после прорыва бардахранилища спиртзавода «Гиппократ» обернулись для жителей поселка,не только зловоньями в воздухе. Полностью отравлен пруд «Красотка» Вся рыба всплыла к верху брюхом и плавает в перемешку уже с мертвой рыбой. Местные жители набирают еще живую рыбу из пруда мешками для кормления домашнего скота. С пруда «Красотка» отравленная вода стекает вниз по течению в пруд «Фабричный» из него же в реку Черемшан, на котором так же были зафиксированы массовые отравления рыбы. Следующая по течению река Волга! Что будет дальше покажет только время! Василий Кудинов Мулловка. Мобильный репортер.

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