Военно-музыкальный фестиваль «Спасская Башня» в Москве (ФОТО)
- Автор:
- wincomm
- Дата публикации:
- 08:14
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В Москве завершился второй день захватывающего дух музыкально-театрализованного представления «Спасская башня». Это грандиозное «сражение» оркестров армий разных стран за любовь и восторги зрителей, которое разворачивается на фоне стен Кремля. Танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты — всё это делает фестиваль одним из самых ярких и запоминающихся зрелищ года.
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