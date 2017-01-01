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Военно-музыкальный фестиваль «Спасская Башня» в Москве (ФОТО)

Автор:
wincomm
Дата публикации:
08:14
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В Москве завершился второй день захватывающего дух музыкально-театрализованного представления «Спасская башня». Это грандиозное «сражение» оркестров армий разных стран за любовь и восторги зрителей, которое разворачивается на фоне стен Кремля. Танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты — всё это делает фестиваль одним из самых ярких и запоминающихся зрелищ года.

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