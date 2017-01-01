Истребление рыбы происходит в Амурском лимане

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Истребление рыбы происходит в Амурском лимане (ВИДЕО)

Автор:
Аноним
Дата публикации:
09:06
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Беспредельное истребление кеты происходит в Амурском лимане Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ЧП.

Здесь, по словам местного жителя, построили забор и попросту не пускают рыбу в реку. Автор видео считает, что такими откровенным способом вылов рыбы осуществляют московские компании, которые получили квоты. "Причём это не первый раз, ситуация повторилась, летом таким же образом в реку не пустили летнюю кету и горбушу. И местные представители власти в курсе происходящего," - сообщает мобильный репортёр. Люди возмущаются, ведь на лососевых живут все деревни и села, находящиеся на побережье Амура. Для многих рыбная ловля - единственный способ существования.

Более того, местные жители считают что забор грозит полному истреблению кеты в реке Амур: "Лососевые идут на нерест через три года после рождения, а до мест нереста доходит лишь малая часть всего поголовья. Соответственно всего за несколько лет такого истребления кета может вообще полностью пропасть из реки Амур - просто такими темпами некому будет возвращаться на нерест через три года," - пишет автор видео.

Парадокс ещё и в том, что власти, по словам мобильного репортёра, всячески ограничивают в ловле именно местных жителей. Так, во время хода рыбы реку патрулирует ОМОН с рыбинспекторамитипа, считая местных рыбаков - браконьерами "А такой способ, полагаю, вполне себе законный, но почему-то бОльшие масштабы они стараются не замечать. На жалобы населения власти предпочитают не замечать этого вопиющего акта истребления, и все это опять же в пользу выгоды, абсолютно отказываясь понимать, что экосистеме может быть нанесен непоправимый вред, катастрофа," - заключает автор видео.
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