Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 августа 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 10:48
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Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
В программу, показанную в эфире 25 августа, вошёл репортаж автора Mr Cires о возгорании прицепа с шинами в Волгограде.
Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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