В Рузаевке улицу Терешковой превратили в свалку

Автор: Валентин Ерочкин Дата публикации: 12:25

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16 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192335

В Рузаевке год экологии благодаря рузаевским чиновникам проводят ярко￼￼. По всему городу полно переполненных мусорных бачков, которые никем не убираются. Для жителей домов на улице Терешковой соседство с огромными кучами мусора представляет реальную угрозу. К тому же несанкционированная свалка стала пристанищем бездомных животных. Откуда такая халатность и когда приведут город в порядок?