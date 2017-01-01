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Главная  /  Репортажи  /  В Рузаевке улицу Терешковой превратили в свалку

В Рузаевке улицу Терешковой превратили в свалку

Автор:
Валентин Ерочкин
Дата публикации:
12:25
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В Рузаевке год экологии благодаря рузаевским чиновникам проводят ярко￼￼. По всему городу полно переполненных мусорных бачков, которые никем не убираются. Для жителей домов на улице Терешковой соседство с огромными кучами мусора представляет реальную угрозу. К тому же несанкционированная свалка стала пристанищем бездомных животных. Откуда такая халатность и когда приведут город в порядок?
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