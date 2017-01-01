Одиночный пикет прошёл у здания налоговой в Рузаевке
- Автор:
- Валентин Ерочкин
- Дата публикации:
- 13:02
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Пикетчица рассказывает, что живёт на последнем, пятом этаже, в доме №3А на улице Северной. В феврале этого года затопило квартиру на четвёртом этаже. Её хозяйка подала на девушку иск в суд - о возмещении убытков. Однако в Рузаевском суде было доказано, что виновата в потопе управляющая компания - из-за недолжной эксплуатации отопительных приборов.
Но по решению Верховного суда Республики Мордовия - постановление Рузаевского суда было отменено. А Регину Исаеву обязали выплатить 200 000 рублей заместителю начальника налоговой инспекции Базайкиной Ирине Петровне - хозяйке затопленной квартиры. "Я хочу добиться справедливости. И осветить эту ситуацию" - говорит пикетчица.
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