Одиночный пикет прошёл у здания налоговой в Рузаевке

Автор: Валентин Ерочкин Дата публикации: 13:02

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26 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192337

Одиночный пикет прошёл у здания налоговой в Рузаевке. В мероприятии приняла участие Регина Исаева. По словам девушки, она вышла на улицу города, чтобы добиться справедливости.Пикетчица рассказывает, что живёт на последнем, пятом этаже, в доме №3А на улице Северной. В феврале этого года затопило квартиру на четвёртом этаже. Её хозяйка подала на девушку иск в суд - о возмещении убытков. Однако в Рузаевском суде было доказано, что виновата в потопе управляющая компания - из-за недолжной эксплуатации отопительных приборов.Но по решению Верховного суда Республики Мордовия - постановление Рузаевского суда было отменено. А Регину Исаеву обязали выплатить 200 000 рублей заместителю начальника налоговой инспекции Базайкиной Ирине Петровне - хозяйке затопленной квартиры. "Я хочу добиться справедливости. И осветить эту ситуацию" - говорит пикетчица.