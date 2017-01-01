В ресторане на юге Москвы произошел пожар
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 12:31
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На первом этаже ресторана на юге столицы произошло возгорание. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах. «В ресторане «Таки да!» в 1-м Нататинском проезде, д. 11 корп. 3 произошло возгорание на площади 10 кв. м», - рассказал собеседник агентства. До прибытия пожарных 10 человек самостоятельно покинули здание. Как сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:30, в 11:47 пожарные ликвидировали пожар. Сообщений о пострадавших не поступало, добавил представитель ведомства.
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