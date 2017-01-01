Налетчик выбил окно и напал на кассира в казахстанском Темиртау
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:28
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- 28
Дерзкий налет на кассу сняла на видео камера наблюдения в казахстанском городе Темиртау.
По словам девушки-оператора, преступник воспользовался тем, что рядом не было охраны - и фактически голыми руками выбил стекло. Злоумышленник пролез в образовавшуюся брешь и вытащил из кассы все деньги. Оказалось, что у него с собой был нож. Налетчик начал угрожать пострадавшей и требовать, чтобы она оставалась на месте и не вызывала полицию.
Через некоторое время грабитель ушел, никого не тронув. В правоохранительных органах Казахстана сообщают, что его уже задержали.
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