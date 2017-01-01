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Большегрузы столкнулись лоб в лоб на дороге в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:41
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Жуткое ДТП попало на видео в Китае.

Водитель белого седана выскочил на встречную полосу и подрезал большегруз. Водитель которого потерял управление и ушёл в занос - так, что его машина стала непроходимым препятствием для другой фуры. В результате, её кабина превратилась в груду покорёженного металла. Ну а легковушку виновника аварии несколько раз крутануло вокруг собственной оси. А после - засыпало содержимым кузова первого грузовика.

В общем, легко в этой ситуации, как сообщается, не отделался никто.

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