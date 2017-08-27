В Индии из-за короткого замыкания погибли несколько человек
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:15
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Эти кадры из Индии, где нелепая и трагическая случайность унесла жизни нескольких человек.
Как сообщается, снято камерой, установленной на беспилотнике - во время праздничного парада. Платок, повисший на электропроводах, стал причиной короткого замыкания. Причём случилось оно прямо в толпе - когда участники шествия проходили мимо.
В результате произошёл небольшой взрыв - фатальный для тех, кто находился поблизости. Остальные - в ужасе кинулись прочь.
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