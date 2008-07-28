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Главная  /  Репортажи  /  Бык взял на рога тореадора во время корриды в Мексике

Бык взял на рога тореадора во время корриды в Мексике

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:20
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Шокирует это видео из Мексики.

Там пришлось досрочно завершить корриду - из-за быка, который явно не хотел становиться жертвой тореадора. И поэтому решил сделать самого тореадора своей жертвой. Взял его на таран с разбега - и свирепо поднял на рога. К счастью, рана, как сообщается, оказалась не смертельной - хотя травмы мужчина получил достаточно серьёзные.

Отбить его у разъярённого животного удалось лишь нескольким помощникам. Да и то - с большим трудом.

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