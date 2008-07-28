Бык взял на рога тореадора во время корриды в Мексике
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:20
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Там пришлось досрочно завершить корриду - из-за быка, который явно не хотел становиться жертвой тореадора. И поэтому решил сделать самого тореадора своей жертвой. Взял его на таран с разбега - и свирепо поднял на рога. К счастью, рана, как сообщается, оказалась не смертельной - хотя травмы мужчина получил достаточно серьёзные.
Отбить его у разъярённого животного удалось лишь нескольким помощникам. Да и то - с большим трудом.
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