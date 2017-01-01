"Искусственная волна" пользуется большой популярностью даже в дождь

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:14

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"Искусственная волна" пользуется большой популярностью у горожан. Даже в проливной дождь есть желающие поучиться и зрители.