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"Искусственная волна" пользуется большой популярностью даже в дождь

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:14
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"Искусственная волна" пользуется большой популярностью у горожан. Даже в проливной дождь есть желающие поучиться и зрители.

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