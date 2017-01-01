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Затяжной августовский дождь в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:51
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В столице целый день идёт дождь различной интенсивности. Конец августа решил напомнить горожанам и гостям столицы о зонтика и скорой осени.

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