Дождливый день выдался в Москве. До осени осталось 3 дня
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 17:37
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Дождь в Москве идёт не переставая. Жители города укрылись от непогоды под зонтами. На юго-востоке столицы в районе Люблино, на Курской улице под железнодорожным мостом подтопило тоннель. На дорогах и тротуарах образовались лужи. Температура опустилась до +11. До осени осталось 3 дня. Как сообщают синоптики, в начале сентября в городе потеплеет до +20. Тёплая сентябрьская погода в столице задержится на несколько дней.
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