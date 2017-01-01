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Главная  /  Репортажи  /  Дождливый день выдался в Москве. До осени осталось 3 дня

Дождливый день выдался в Москве. До осени осталось 3 дня

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
17:37
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Дождь в Москве идёт не переставая. Жители города укрылись от непогоды под зонтами. На юго-востоке столицы в районе Люблино, на Курской улице под железнодорожным мостом подтопило тоннель. На дорогах и тротуарах образовались лужи. Температура опустилась до +11. До осени осталось 3 дня. Как сообщают синоптики, в начале сентября в городе потеплеет до +20. Тёплая сентябрьская погода в столице задержится на несколько дней.

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