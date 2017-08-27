"Летние книжные аллеи на Малой Конюшенной", Санкт-Петербург 27.08.17.

Автор: Leobr Дата публикации: 19:28

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Книжные аллеи на Малой Конюшенной - это книжный городок с элементами книжного магазина и литературного парка. Здесь и обширная культурная программа – встречи с творческими людьми, литературные чтения, приуроченные к знаменательным датам праздничные мероприятия с участием известных исполнителей и коллективов, интерактивные программы. Предлагаю общий обзор в дополнение к репортажам отдельных мероприятий.