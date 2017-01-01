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Главная  /  Репортажи  /  Укладка асфальта в дождь на Сторожевой улице в Москве

Укладка асфальта в дождь на Сторожевой улице в Москве

Автор:
Наталья Шатрова
Дата публикации:
19:29
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Рабочие укладывают асфальт в дождь, при этом вычерпывают из огромной лужи воду лопатами.

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