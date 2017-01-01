В Ульяновской области ЧП в поселке Мулловка привело к массовой гибели рыбы в пруду "Красотка"

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Экологическое бедствие на реке Большой Черемшан в Ульяновской области

Автор:
Vasily73reg
Дата публикации:
28.08 23:37
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Набирает обороты по своему ущербу экологическая катастрофа произошедшая в минувшую субботу 26 августа в поселке Мулловка Ульяновской области.

В первый день прорвало бардохранилище и несколько тонн зловонной жижи барды, выплеснулось в поселок. https://www.mreporter.ru/reports/192276

Второй день катастрофы. Попавшая барда в пруд "Красотка" уничтожила в нем все живое. https://www.mreporter.ru/reports/192316

Сегодня день третий. Как мы и предполагали, отравленная жидкость по течению, через пруд "Фабричный" направилась прямым ходом в реку Большой Черемшан. В месте впадения в русло реки этих прудов, обнаружено множество мертвой рыбы. Чайки и бакланы стаями сидят на реке употребляя уже мертвую рыбу. Следующая по течению река Волга.

Правительство Ульяновской области уверяет, что все под контролем. Что ни какой опасности нет. Между тем, специалисты уже обнаружили в воздухе над Мулловкой и пруду "Красотка" высокое превышение по фенолу - вещество токсичное и опасное, а также формальдегиду - это канцероген, который имеет очень высокий класс опасности. Рыба гибнет, а люди мучаются от зловонного запаха барды. Правительство плюёт на всех уверяя, что все хорошо.
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