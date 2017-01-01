Подтопление дублёра Алтуфьевского шоссе в Москве

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В столичном регионе почти сутки идёт дождь. На дорогах местами образовываются подтопления. Особенно это заметно на участках, где нет ливневой канализации. Одним из таких участков является дублёр Алтуфьевского шоссе у дома 40. Водители уже привыкли к этому и многие едут, не снижая скорости. Рядом находится автобусная остановка. Пешеходам в ожидании транспорта приходится стоять за остановкой, чтобы их не облили проезжающие автомобили.