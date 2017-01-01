IV Этнокультурный фестиваль "Россия - созвучие культур" в Ленинградской области: часть 1

Автор: Leobr Дата публикации: 28.08 23:25

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Дополнение к моему первому репортажу https://www.mreporter.ru/reports/192281 с IV Этнокультурного фестиваля Ленинградской области, что прошел 27 августа 2017 года в Сосновом Бору. Здесь небольшие фрагменты некоторых выступлений. Некоторых выступлений - поскольку работали две сцены одновременно. Неплохо было бы в будущем информировать афишей зрителей - хотя бы примерно расписание выступлений. Возможно добавив и третью сцену - что позволило бы пригласить и профессиональные коллективы как с Санкт-Петербурга так и с других регионов. Ведь уровень фестиваля давно перерос самодеятельный, что не умаляет вклад народных коллективов.