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Крыша жилого дома протекла в результате дождя в Луховицах

Автор:
Vasay666
Дата публикации:
00:53
  • 26
  • 1

Крыша жилого дома протекла в результате дождя в Луховицах.

  • 26
  • 1

Комментарии (1)

  • Elcheva
    01:33
    Время 01:30 а мы все не спим и не успеваем выгребать воду из квартир и подъезда! Холодно,мокро,тряпок не хватает!! Дети плачут! Спасите , помогите !!! Тонем!!! Ни кто не может помочь нам!!
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