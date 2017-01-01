В страшном ДТП на пересечении МКАД и Минского шоссе погибли два человека

Автор: Разведчик Дата публикации: 05:39

291

291 0

Автомобиль Митсубиси врезался в мачту уличного освещения. Внедорожник двигался по Минскому шоссе в сторону области. Сразу после развязки с МКАД, водитель иномарки на огромной скорости не справился с управлением и машину занесло на мокрой дороге. Внедорожник отбросило в правый ряд, где иномарка налетела на отбойник и далее влетела в столб. От сильнейшего удара у машины оторвало двигатель, а сама машина отлетела вперед на 150 метров. В момент аварии из машины вылетели на дорогу водитель и пассажир. Пассажир погиб сразу, а водитель был еще жив. Почти 40 минут его на глазах очевидцев пытались реанимировать медики Медицины Катастроф г. Одинцово. У мужчины прощупывался слабый пульс. Но несмотря на все усилия медиков, пострадавший скончался. По словам очевидцев, стрелка спидометра внедорожника после аварии остановилась на отметке 195 км в час. На месте работают следователи. Движение в районе аварии затруднено.