"Полоса препятствий" вместо пешеходной дорожки появилась в Семёнове

Автор: Николай Бобров Дата публикации: 08:44

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31 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/192379

Хотели, как лучше, а получилось... "А получилась полоса препятствий вместо новой пешеходной дорожки," - рассказывает мобильный репортёр из города Семёнов, что в Нижегородской области.Здесь, по словам местного жителя, начали делать долгожданный тротуар. Он проходит вдоль нескольких домов на улице 50 лет Октября, где живут и мамы с детскими колясками, и старики. "Вот только уровень дорожки задрали до такой степени, что получилось что-то непонятное," - сетует автор видео."Привет нашим градоначальникам, нашим строителям, нашим дорожникам. Вот прежде, чем делать, думайте, что делаете. Вы для людей делаете, или для своей отчётности?" - пишет мобильный репортёр.