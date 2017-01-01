"Полоса препятствий" вместо пешеходной дорожки появилась в Семёнове
- Автор:
- Николай Бобров
- Дата публикации:
- 08:44
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- 31
Здесь, по словам местного жителя, начали делать долгожданный тротуар. Он проходит вдоль нескольких домов на улице 50 лет Октября, где живут и мамы с детскими колясками, и старики. "Вот только уровень дорожки задрали до такой степени, что получилось что-то непонятное," - сетует автор видео.
"Привет нашим градоначальникам, нашим строителям, нашим дорожникам. Вот прежде, чем делать, думайте, что делаете. Вы для людей делаете, или для своей отчётности?" - пишет мобильный репортёр.
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