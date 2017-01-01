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Главная  /  Репортажи  /  "Полоса препятствий" вместо пешеходной дорожки появилась в Семёнове

"Полоса препятствий" вместо пешеходной дорожки появилась в Семёнове

Автор:
Николай Бобров
Дата публикации:
08:44
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Хотели, как лучше, а получилось... "А получилась полоса препятствий вместо новой пешеходной дорожки," - рассказывает мобильный репортёр из города Семёнов, что в Нижегородской области.

Здесь, по словам местного жителя, начали делать долгожданный тротуар. Он проходит вдоль нескольких домов на улице 50 лет Октября, где живут и мамы с детскими колясками, и старики. "Вот только уровень дорожки задрали до такой степени, что получилось что-то непонятное," - сетует автор видео.

"Привет нашим градоначальникам, нашим строителям, нашим дорожникам. Вот прежде, чем делать, думайте, что делаете. Вы для людей делаете, или для своей отчётности?" - пишет мобильный репортёр.
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