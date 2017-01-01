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Грузовик загорелся в результате ДТП на трассе в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:37
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Больше - чем просто авария. Так в интернете комментируют вот эти кадры.

В главной роли тут - отчаянный байкер. Который на полном ходу влетел в грузовик. Да так, что зацепил его топливный бак. Последствия - предсказуемые. Горючая жидкость хлынула наружу - и тут же воспламенилась. Причём больше всего в этой ситуации досталось самому мотоциклисту: ему пришлось кататься по асфальту, чтобы сбить пламя со своей одежды.

Как сообщается, в результате парень получил сильные ожоги, хотя всё могло быть и хуже.
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Комментарии (0)

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