Грузовик загорелся в результате ДТП на трассе в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:37
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В главной роли тут - отчаянный байкер. Который на полном ходу влетел в грузовик. Да так, что зацепил его топливный бак. Последствия - предсказуемые. Горючая жидкость хлынула наружу - и тут же воспламенилась. Причём больше всего в этой ситуации досталось самому мотоциклисту: ему пришлось кататься по асфальту, чтобы сбить пламя со своей одежды.
Как сообщается, в результате парень получил сильные ожоги, хотя всё могло быть и хуже.
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