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Два ребёнка выпали из автомобиля из-за ДТП на дороге в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:14
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Необычное ДТП в Китае запечатлела на видео камера наблюдения.

В результате столкновения двух автомобилей из багажника одного из них на прямо на проезжую часть выпали двое детей. К счастью, пострадали не сильно. Смогли подняться на ноги самостоятельно - и уже через несколько секунд оказались в объятиях своих перепуганных матерей.

Правда, на вопрос - почему малышей вообще перевозили в багажнике - ответа нет. Сообщается, что сейчас его ищет полиция города Чунцин, где всё и произошло.
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