Два ребёнка выпали из автомобиля из-за ДТП на дороге в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:14
-
- 10
В результате столкновения двух автомобилей из багажника одного из них на прямо на проезжую часть выпали двое детей. К счастью, пострадали не сильно. Смогли подняться на ноги самостоятельно - и уже через несколько секунд оказались в объятиях своих перепуганных матерей.
Правда, на вопрос - почему малышей вообще перевозили в багажнике - ответа нет. Сообщается, что сейчас его ищет полиция города Чунцин, где всё и произошло.
- 10
Комментарии (0)