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Главная  /  Репортажи  /  В Бразилии добровольцы спасли выброшенного на берег кита

В Бразилии добровольцы спасли выброшенного на берег кита

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:02
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Невероятно трогательными юзерам показались эти кадры из Бразилии.
Там всем миром спасали кита, которого выбросило на один из пляжей. Животное пролежало на суше больше суток - и всё это время испытывало невыносимые страдания. В итоге, на помощь ему поспешили десятки добровольцев. Сначала морского гиганта, как видно на ролике, обливали водой из вёдер - чтобы увлажнить его шкуру.
А затем - дождавшись прилива - совместными усилиями вернули его в родную стихию. Туда, где ему - самое место.
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