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"Котокафе" открылось в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород"

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:13
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В центре Москвы на Проспекте Мира открылось "Котокафе". На протяжении трёх последних дней лета гости Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" могут общаться с десятками дружелюбных, симпатичных, уютных кошек, каждая из которых обладает уникальным характером и ищет себе приветливый дом. Все животные в "Котокафе" здоровы, чипированы, социализированы и стерилизованы. Сотрудники "Аптекарского огорода" готовы отдать кошек в самые добрые руки.

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