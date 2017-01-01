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Массовое ДТП произошло на трассе в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:25
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Настоящая "куча мала" произошла на трассе в Китае.

В задний бампер автомобиля, регистратор которого и запечатлел всё на видео, врезался внедорожник. Водитель мчащейся следом автоцистерны не успел притормозить и в свою очередь протаранил чёрную иномарку. Завершили картину грузовик и микроавтобус, которые не смогли объехать препятствие на дороге и также стали участниками ДТП.

В итоге, в аварии были повреждены как минимум пять автомобилей. О точных последствиях ДТП - не сообщается.
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