Массовое ДТП произошло на трассе в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:25
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В задний бампер автомобиля, регистратор которого и запечатлел всё на видео, врезался внедорожник. Водитель мчащейся следом автоцистерны не успел притормозить и в свою очередь протаранил чёрную иномарку. Завершили картину грузовик и микроавтобус, которые не смогли объехать препятствие на дороге и также стали участниками ДТП.
В итоге, в аварии были повреждены как минимум пять автомобилей. О точных последствиях ДТП - не сообщается.
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