Арбузно-дынный фонтан в ГУМе

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 14:13

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В ГУМе фонтан стал на время арбузно-дынным. Дыни и арбузы можно приобрести в целом виде, а можно кусочками в стаканчиках,а можно просто сфотографироваться на фоне ягод.