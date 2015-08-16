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Главная  /  Репортажи  /  Арбузно-дынный фонтан в ГУМе

Арбузно-дынный фонтан в ГУМе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:13
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В ГУМе фонтан стал на время арбузно-дынным. Дыни и арбузы можно приобрести в целом виде, а можно кусочками в стаканчиках,а можно просто сфотографироваться на фоне ягод.

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