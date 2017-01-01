Первый “Ашан” открыли на Тверской улице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 14:14

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На Тверской улице открылся первый “Ашан” в центральной части города. Магазин работает с 7 до 23ч. И будет очень удобен как местным жителям, так и туристам.