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Главная  /  Репортажи  /  Началась реставрация здания ресторана "Золотой колос" на ВДНХ

Началась реставрация здания ресторана "Золотой колос" на ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:35
  • 19
  • 1

Началась реставрация здания ресторана "Золотой колос" на ВДНХ.

  • 19
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    16:21
    http://www.mskagency.ru/materials/2699609
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