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Полицейский во время погони запрыгнул в автомобиль нарушителя и остановил его

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:59
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Полицейский детектив с погоней и почти каскадерскими трюками опубликовали в Сети сотрудники ГИБДД Кемеровской области.

Они подали сигнал к остановке нетрезвому рыбаку на советском внедорожнике, но лихач не подчинился и попытался умчаться в открытое поле. Инспекторы бросились в погоню. Один из них не растерялся - и, как видно на кадрах, на ходу запрыгнул в машину. Водителя задержали. Однако он не расстроился. Общаясь с задержавшими его полицейскими, рыбак даже улыбался. А под конец заявил в камеру регистратора, что испытывает... гордость за ГИБДД.

Впрочем, ни раскаяние, ни чувство гордости не освобождают лихача от ответственности. Сообщается, что он выплатит штраф в 30 тысяч рублей и даже может лишиться водительских прав.

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